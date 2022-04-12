HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay önerisi: Baş ağrısı ve açlığa birebir! Gaz, şişkinlik ve kabızlığı önlemek için...

Canan Karatay önerisi: Baş ağrısı ve açlığa birebir! Gaz, şişkinlik ve kabızlığı önlemek için...

12.04.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen isim Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca oruç tutalar için iftar ve sahur için önerilerini paylaşmaya devam ediyor. Paça çorbasının önemini her fırsatta vurgulayan Canan Karatay, iftarda orucu bu çorbayla açmanın faydalı olacağını belirtti. Karatay aynı zamanda, çorbadan sonra kısa bir ara verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ramazan'da baş ağrısının sebebinin açlık değil susuzluk olduğunu belirten Canan Karatay, bunları yaşamamanız için tavsiyelerde bulundu.

Canan Karatay önerisi: Baş ağrısı ve açlığa birebir! Gaz, şişkinlik ve kabızlığı önlemek için...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın iftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerilerini bir araya getirdik. Ramazan'da iftara yakın baş ağrısının sebebinin açlık değil susuzluk olduğunu belirten Canan Karatay, doğal yiyecekleri önerdi.

CANAN KARATAY'IN İFTAR VE SAHUR ÖNERİSİ

  • İftar ve sahurda bol su içilmeli
  • İşlenmiş, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı
  • Şekerli ve gazlı içecekler tüketilmemeli
  • Sahura kalkmadan oruç tutulmamalı

Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

iStock-1387577375

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağı sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.

"İFTARDA PAÇA ÇOBASI TÜKETİN"

İftar listesi de paylaşan Canan Karatay, şunları öneriyor:

"Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız.

aaa

Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim."

ramaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu çay açlık krizini önlüyor! İşte tarifi...Bu çay açlık krizini önlüyor! İşte tarifi...
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlarRusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlar
Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı! Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!
Anahtar Kelimeler:
iftar Ramazan 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası

Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası

Biden duyurdu! ABD'de satışı yasaklanıyor

Biden duyurdu! ABD'de satışı yasaklanıyor

Dehşet anları! Kucağında çocuğu olan kadına acımasızca saldırdılar

Dehşet anları! Kucağında çocuğu olan kadına acımasızca saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Eşler arasında inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri...

Eşler arasında inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.