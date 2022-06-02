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Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı: Hastalar söylemeye utanıyor

02.06.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Karatay, bağırsak sağlığıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine gelen hastaların, hastalığı söylemeye utandığını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, her şeyin temelinde bu hastalığın yattığını söyledi. Türkiye’de yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirten Canan Karatay, tedavi konusunda da tavsiyeler verdi.

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı: Hastalar söylemeye utanıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her fırsatta şekerin zehir olduğunu ve obezitenin en büyük sağlık sorunu olduğunu belirten Canan Karatay, sağlıklı yaşam için doğal beslenmenin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

PANDEMİSİ VAR, KONUŞULMUYOR

Canan Karatay, bu sefer Türkiye’de hastaların utandığı hastalığı açıkladı. Türkiye’nin yüzde 80’i kabız diyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Pandemisi var, konuşulmuyor.” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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YouTube’da yayınlanan bir programa katılan Canan Karatay, “Türkiye’nin yüzde 80’i kabız ve insanlar kabız olduğunu söylemiyor, utanıyor, saklıyorlar. Bana gelen hastalar ben sorduğum zaman belirtiyor. Oysa kabızlık en kötü hastalık. Her şeyin temelinde kabızlık yatıyor” dedi. Canan Karatay, kabızlık için kaya tuzunu tavsiye etti.

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