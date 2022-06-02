Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı: Hastalar söylemeye utanıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her fırsatta şekerin zehir olduğunu ve obezitenin en büyük sağlık sorunu olduğunu belirten Canan Karatay, sağlıklı yaşam için doğal beslenmenin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

PANDEMİSİ VAR, KONUŞULMUYOR

Canan Karatay, bu sefer Türkiye’de hastaların utandığı hastalığı açıkladı. Türkiye’nin yüzde 80’i kabız diyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Pandemisi var, konuşulmuyor.” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

YouTube’da yayınlanan bir programa katılan Canan Karatay, “Türkiye’nin yüzde 80’i kabız ve insanlar kabız olduğunu söylemiyor, utanıyor, saklıyorlar. Bana gelen hastalar ben sorduğum zaman belirtiyor. Oysa kabızlık en kötü hastalık. Her şeyin temelinde kabızlık yatıyor” dedi. Canan Karatay, kabızlık için kaya tuzunu tavsiye etti.



