HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yapmayın

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yapmayın

29.04.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme önerileriyle gündemden düşmüyor. Obeziteyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla bilinen Canan Karatay, halk arasında yaygın şekilde yapılan birçok konu hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Canan Karatay son olarak hazır çorba ve çorba yapımıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hazır çorbalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Canan Karatay, çorbalara un katılmaması gerektiğini söylüyor.

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yapmayın

Prof. Dr. Canan Karatay'dan çorba ile ilgili doğru bilinen yanlışları vurguladı. Canan Karatay, hazır çorbaların asla tüketilmemesi gerektiğini ve çorbalara un katılmaması gerektiğini vurguluyor. Akşam’ın haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay çorbaların mide ve bağırsaklar için önemli olduğunu belirtiyor.

Çorbalar için "Yumuşatıcı özelliğiyle midenin cilası gibidir, hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır." diyen Canan Karatay, Karatay Mutfağı kitabında çorbalarla ilgili doğru bilinen yanlışlar konusunda uyarıyor.

ÇORBA YAPARKEN BU HATALARA DİKKAT

Çorbaların vitaminlerin kaybolmaması için kısık veya orta ateşte pişirilmelidir.

Pürüzsüz olsun diye blender veya mutfak robotu kullanmak yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu şekilde çorbadaki sebzelerin veya etin kimyası bozulmakta, besin değeri düşmektedir. Bunun yerine sebzeleri rendelemek veya ufak doğramak daha sağlıklı ya da kevgirden geçirilebilir.

iStock-691853540

Çorba hazırlarken yapılan en büyük yanlışlardan biri soğanı pembeleştirmek ya da un ve yağı kavurarak kıvam artırmaya çalışmaktır. Bu uygulamalar çorbayı sağlıksız hâle getiriyor.

Canan Karatay'ın tavsiyesi unsuz onun yerine sütlü, yoğurtlu, limonlu ya da sirkeli terbiyelerle çorbayı yapmak.

Hazır et ve tavuk suyu kesinlikle kullanılmamalıdır. Onun yerine etli yemek hazırlarken onun suyu kullanılabilir ya da buzdolabına kaldırılıp sonrasında değerlendirilebilir. Aynı şekilde hazır çorbalar da kullanılmamalıdır.

Çorbalarda yağı yanlışlıkla fazla kaçırırsanız bir marul yaprağını birkaç kez tencerenin içine sokup çıkartın. Fazla yağlar marul yaprağının üstünde toplanacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...
Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü! Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü!
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdiUyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.