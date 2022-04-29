Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yapmayın

Prof. Dr. Canan Karatay'dan çorba ile ilgili doğru bilinen yanlışları vurguladı. Canan Karatay, hazır çorbaların asla tüketilmemesi gerektiğini ve çorbalara un katılmaması gerektiğini vurguluyor. Akşam’ın haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay çorbaların mide ve bağırsaklar için önemli olduğunu belirtiyor.

Çorbalar için "Yumuşatıcı özelliğiyle midenin cilası gibidir, hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır." diyen Canan Karatay, Karatay Mutfağı kitabında çorbalarla ilgili doğru bilinen yanlışlar konusunda uyarıyor.

ÇORBA YAPARKEN BU HATALARA DİKKAT

Çorbaların vitaminlerin kaybolmaması için kısık veya orta ateşte pişirilmelidir.

Pürüzsüz olsun diye blender veya mutfak robotu kullanmak yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu şekilde çorbadaki sebzelerin veya etin kimyası bozulmakta, besin değeri düşmektedir. Bunun yerine sebzeleri rendelemek veya ufak doğramak daha sağlıklı ya da kevgirden geçirilebilir.

Çorba hazırlarken yapılan en büyük yanlışlardan biri soğanı pembeleştirmek ya da un ve yağı kavurarak kıvam artırmaya çalışmaktır. Bu uygulamalar çorbayı sağlıksız hâle getiriyor.

Canan Karatay'ın tavsiyesi unsuz onun yerine sütlü, yoğurtlu, limonlu ya da sirkeli terbiyelerle çorbayı yapmak.

Hazır et ve tavuk suyu kesinlikle kullanılmamalıdır. Onun yerine etli yemek hazırlarken onun suyu kullanılabilir ya da buzdolabına kaldırılıp sonrasında değerlendirilebilir. Aynı şekilde hazır çorbalar da kullanılmamalıdır.

Çorbalarda yağı yanlışlıkla fazla kaçırırsanız bir marul yaprağını birkaç kez tencerenin içine sokup çıkartın. Fazla yağlar marul yaprağının üstünde toplanacaktır.



