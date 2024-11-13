Canan Karatay 'zehir' diyerek uyardı! Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler

Prof. Dr. Canan Karatay sağlığa dair uyarılarına bir yenisini daha ekledi. TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Programı'nda Gülden Kalecik Demirtaş'ın canlı yayın konuğu olan profesör, kolesterolden kansere kadar birçok hastalığa dair konuştu. Karatay, son günlerde aniden popüler olan ve yok satan Dubai çikolatası hakkında da uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

"ZEHİR, BAŞKA SORMAYIN!"

Dubai çikolatası çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde oldukça poplüler olan çikolata yok satıyor ama zararları hakkında uzman isimlerden uyarılar geliyor. Bu uyarılara bir yenisi de Prof. Dr. Canan Karatay'dan geldi.

Dubai çikolatası hakkında konuşan ünlü profesör şu ifadelere yer verdi:

"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler."

"HAZIR OLAN HER ŞEY ZEHİR"

İnsanları Dubai çikolatası satılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu duruma yorum yapan Karatay şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada. Bunu artık kabul etmek lazım."