Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kilis'in Kocabeyli köyünde 'Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günleri' düzenlendi. Zeytin tarlasında düzenlenen törenin açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tarım te zeytinciliğin bölgenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk de dünyanın en eski zeytin ağaçlarının kentte olduğunu belirterek, "Dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Kilis’tedir. Dünyanın en eski ve en kaliteli zeytinyağını bir kere sertifikasını almamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalara başlayacağız” dedi.

Tanıtım günlerine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytinyağının ana sütü gibi olduğunu ifade ederek, “Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, ‘bütün hastalıları önler demek.’ Bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi