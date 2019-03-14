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Canan Karatay'dan 'şırdan' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

ADANA'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali başladı.

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali başladı. Festivale katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karatay, kentin yöresel lezzetlerinden 'şırdan dolması'nın çok önemli olduğunu ancak içerdiği pirinç nedeniyle az tüketilmesi gerektiğini söyledi. Adana Valiliği’nin Güney Adana Kalkınma Programı 2018-2023 Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adana’da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Festivalin açış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kamu kurum temsilcileri ve çeşitli oda temsilcileri katıldı. Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Son 17 yılda sağlık sektöründe geliştirilen yatırımların sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan dönüşümün en büyük ispatı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana’yı sağlıkta Ortadoğu’nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır. Buna mukabil Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Devlet Hastanelerimiz, aile ve toplum sağlığı merkezlerimiz, 112 acil yardım istasyonlarımızla, 7 gün 24 saat tüm vatandaşlarımızın sağlığı ve sıhhati için mesai mefhumu gözetmeksizin, çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sağlık sektöründe Adana’mızda yapılan tüm bu yatırımlar, bugün Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında açılışını yaptığımız Adana Sağlık Festivali’nin bir tesadüf olmadığının da en büyük göstergesidir. Böylesine bir potansiyelin kamu-özel işbirliğiyle festival şemsiyesi altında bir araya gelmesi, vitrine çıkması, ünlü konuklar, seminerler, sunumlar ve etkinliklerle Adana’da sağlık sektörünün konuşulması ve bunun ulusal gündeme taşınması, bizler için fevkalade mutluluk vericidir.” KARATAY'LA ÖZÇEKİM YARIŞI Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Fuar alanında dolaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Canan Karatay ile özçekim fotoğraflar çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Canan Karatay, Adana kebabının bol kuyrukla yapıldığı için çok lezzetli olduğunu ancak yanında pilav, patates, makarna gibi yiyeceklerin yenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kentin ünlü yöresel lezzetlerinden şırdan hakkında da değerlendirmede bulunan Karatay, "Şırdan çok güzel ama içine pirinç konuluyor. Çok az tüketilebilir. Şırdan çok önemli" dedi. Doğal yağların kilo verdirdiğini de aktaran Karatay "Çok yağlı yemekler yenebilir çünkü yağ kilo verdirir. Yağ bilinenin aksine kilo aldırmaz. Rafine şeker, rafine un, rafine trans yağlar kilo aldırır. Hakiki tereyağı, kuyruk yağı, soğuk sıkım zeytinyağı kilo aldırmaz, karaciğer yağı giderir, Alzheimer önler, kalp hastalığını önler, kanı sulandırır" diye konuştu. FESTİVAL 16 MART'A KADAR SÜRECEK 16 Mart'a kadar devam edecek olan festivalde ödüllü yarışmalar, sunum ve seminerler, palyaço gösterileri, dans gösterileri, zumba şovları ve mini konserler de yer alacak. Festivalde, kamu, özel, vakıf hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık dernek ve odaları ile sağlık alanında hizmet veren firmalar, yabancı katılımcılarla sağlık çalışmalarını, çalışanlarını ve kurumları halka tanıtmak için bir araya gelecek.

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