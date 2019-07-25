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“Canan Tolon: Sen Söyle” 6 Eylül’de İstanbul Modern’de

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

CANAN Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

“Canan Tolon: Sen Söyle” 6 Eylül’de İstanbul Modern’de

İSTANBUL,(DHA)- CANAN Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimi Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşacak. “Canan Tolon: Sen Söyle” sergisi 6 Eylül 2019’da İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşacak.

Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün ve yaratıcı sanatçılarından biri olan Canan Tolon 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtacak.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği sergi, Tolon’un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getirirken, sanatçının sanat tarihinde yerini almış bazı çalışmalarının yeniden üretimine de yer veriyor.

Doğa ve mimarlığın izleri

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini, kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, tuvallerine yerleştirdiği metal parçalarını açıkhava koşullarının etkisine bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı, zamanın izlerini resimlerinin oluşumu için önemli bir başlangıç noktası olarak kurguluyor.

İnsanın doğayı değiştirme ve dönüştürme süreçlerinin yarattığı kaos, mücadele ve belirsizliği tedirgin edici bir atmosferde yapıtlarına yansıtan Canan Tolon’un “Sen Söyle” adlı sergisi, 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında görülebilir.

Canan Tolon kimdir?

İstanbul’da Fransız Lisesi’nde edebiyat ve felsefe bölümünden mezun olan Canan Tolon 1976’da Edinburgh Napier Üniversitesi’nde ve Facchochschule, Trier'de tasarım eğitimini, sonra Londra’da Middlesex Üniversitesi’nde iç mimari eğitimini tamamladı ve ardından 1983 yılında Kalifornia Üniversitesi, Berkeley’de mimarlık üzerine yüksek lisansını tamamladı. Yapıtları Türkiye ve dünyada çeşitli koleksiyonlarda yer alan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. Canan Tolon, yaşamını ve çalışmalarını San Francisco ve İstanbul’da sürdürüyor.

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