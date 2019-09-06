Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Canan Tolon'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern'de açıldı.

Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Tolon, Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

DOĞANIN İZLERİ

Canan Tolon, 'Sen Söyle' isimli sergisinde yer alan yapıtlarında izleyiciyi gördüğü imgelerin gerçek mi yanılsama mı olduğu konusunda kararsız bırakırken, fotoğraf mı resim mi sorusunu canlı tutan deneysel çalışmalarıyla da düşündürüyor. Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, tuvallerine yerleştirdiği metal parçalarını açık hava koşullarının etkisine bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı, zamanın izlerini resimlerinin oluşumu için önemli bir başlangıç noktası olarak kurguluyor.

"SANAT YAPITINI İZLEYİCİDEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"