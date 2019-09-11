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"Canan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 00:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "Yedi sene önce atmış olduğu twitlerden dolayı Canan yoldaşıma 10 yıl verdiler. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir. Canan bizim yoldaşımız. Canan bizim kardeşimiz. Canan bizim il başkanımız. Canan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin, "Canan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok." dedi.

Salıcı, Muğla'da CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atılması ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce linç girişimine uğradığını belirten Salıcı, "Tutuklu yok. Bugün partimiz kendi raporunu açıkladı. O raporda kim olduklarını, yüzlerini ve yapmış oldukları eylemleri de açıklıkla göreceksiniz. Ama senin gördüğünü savcı görmüyor olacak. Genel Başkanımıza bir kaç gün önce Kuşadası'nda yumurtalı saldırı yapıldı. Onu yapan da serbest. Ama yedi sene önce atmış olduğu twitlerden dolayı Canan yoldaşıma 10 yıl verdiler. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir. Canan bizim yoldaşımız. Canan bizim kardeşimiz. Canan bizim il başkanımız. Canan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Salıcı, CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için gurur duyduklarını dile getirdi.

Partilerine ve ülkeye hep beraber sahip çıkacaklarını anlatan Salıcı, "Bunu da kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirerek yapacağız. 96. yaşımızı kutluyoruz. 96 yıldır var olan dünyada kaç tane siyasi parti var? Emin olun çok yok. Bizden daha eski daha önce kurulmuş siyasi partiler bir avuç. Çok kıymetli bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Kutlama gecesine bazı milletvekilleri ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçe belediye başkanları da katıldı.

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