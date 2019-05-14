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"Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn" filmi mahkemelik oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

"Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn" filmini kendisinin çektiğini belirten yapımcı Mehmet Nuri Ete, filmin izinsiz bir şekilde kopyalanmak suretiyle Limon Yapım tarafından Kültür Müdürlüğü'ne sahte belgelerle tasdik ettirildiğini ileri sürdü.  Limon Yapım şirketine 310 bin TL'lik tazminat davası açan Mehmet Nuri Ete, filmin izinsiz piyasaya sürdürülmesi nedeniyle tecavüzün durdurulmasını istedi.  Yönetmenliği Özgür Bakar, başrollerini Şevket Çoruh ve Ayçin İnci'nin oynadığı Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn sinema filmini kendisinin çektiğini belirten Zar Yapım şirketinin sahibi Mehmet Nuri Ete  filmin haklarını sahte belgelerle aldığını ileri sürdüğü Limon Yapım şirketine tecavüzün tespiti ile 60 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.  İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre Mehmet Nuri Ete, kendi şirketi Zar Yapım'ı kurana kadar Canavar Gibi Türk İşi Frenkeştayn filmini çekmek için yasal izinlerinin alınması konusunda Empati Yapım şirketi ile anlaştı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) "Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn" filmini kendisinin çektiğini belirten yapımcı Mehmet Nuri Ete, filmin izinsiz bir şekilde kopyalanmak suretiyle Limon Yapım tarafından Kültür Müdürlüğü'ne sahte belgelerle tasdik ettirildiğini ileri sürdü. Limon Yapım şirketine 310 bin TL'lik tazminat davası açan Mehmet Nuri Ete, filmin izinsiz piyasaya sürdürülmesi nedeniyle tecavüzün durdurulmasını istedi.

Yönetmenliği Özgür Bakar, başrollerini Şevket Çoruh ve Ayçin İnci'nin oynadığı Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn sinema filmini kendisinin çektiğini belirten Zar Yapım şirketinin sahibi Mehmet Nuri Ete filmin haklarını sahte belgelerle aldığını ileri sürdüğü Limon Yapım şirketine tecavüzün tespiti ile 60 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre Mehmet Nuri Ete, kendi şirketi Zar Yapım'ı kurana kadar Canavar Gibi Türk İşi Frenkeştayn filmini çekmek için yasal izinlerinin alınması konusunda Empati Yapım şirketi ile anlaştı. Empati Yapım üzerinden başlayan film çekimleri için 1 milyon 100 bin TL harcayan Mehmet Nuri Ete bu sırada kurduğu Zar Yapım şirketini 11 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'na tescil ettirdi. Empati şirketi film vizyona girmeden yayın gelir haklarının yüzde 50'sini Zar Yapım şirketine devretti.

TASDİK BELGESİNİ ALAMADI

Filmin tasdik belgesini almak için Kültür Müdürlüğü'ne başvuran Mehmet Nuri Ete tasdik belgesinin Limon Yapım şirketine verildiğini öğrendi. Limon Yapım'ın gerçek olmayan belgelerle filmin tasdik belgesini aldığını ileri süren Mehmet Nuri Ete, filmin gişe gelirinin de Limon Yapım'a ödendiğini belirtti. Filmin orjinal harddiskinin kendisinde olduğunu belirten Ete, Limon Yapım'ın ayrıca Netflix'te film için izlenme başına 6 TL aldığını ileri sürdü. Youtube kanalında ise filmin 800 bin kez izlendiğini belirten Ete, Limon Yapım'ı filmi izinsiz piyasaya yaydığı için mahkemeye verdi.

DAVA AÇTI

Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn sinema eserinin sahibinin kendisi olduğunu ileri süren Mehmet Nuri Ete mahkemeden filmin izinsiz piyasaya yayılması nedeniyle tecavüzün durdurulmasını isteyerek Limon Yapım'ın 60 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi. Ete dilekçesinde, "Film izinsiz bir şekilde kopyalanmak suretiyle Limon Yapım tarafından Kültür Müdürlüğü'ne tasdik ettirilmiştir. Filmin mali hakları devralınmıştır. Bu nedenle zararın karşılanması gerekir" dedi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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