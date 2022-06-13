'Canavar'ın maskesi düştü! Küçük çocukları ölümle tehdit edip tecavüz etmişti

Jack Dalziel, 8 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürmek ve gömmekle tehdit eden ve 'hasta ruhlu, barbar' olarak nitelendirilen bir İskoç genç. Dalziel'in korkunç işkenceleriyle tedirgin olan İskoç halkı, serbest bırakıldıktan sonra yeniden cinayet işleyeceğini düşünüyor. Ancak Dalziel'in 18 yaşına girmesiyle yüzünün basında paylaşılması bir nebze de olsa rahatlattı.

İĞRENÇ OLAY SIRASINDA ÇİZGİ FİLM AÇTI

Jack Dalziel, Lanarkshire, Motherwell'deki dehşet saltanatı sırasında genç bir kızı bağlayıp defalarca saldırdı. Ayrıca yaşları dört ile on arasında üç erkek çocuğu sandalyelere zincirledi, birini kelepçeledi, birini iğne saplamakla tehdit etti ve cinsel tacizde bulundu.

Dalziel tacizlerinden birini gerçekleştirirken en küçük çocuğun dikkatini dağıtmak için Paw Patrol adlı çizgi filmi açtı.

Korkunç suçları reddeden Dalziel, dört çocuğu geçen yıl Glasgow'daki Yüksek Mahkeme'de aleyhinde ifade vermeye zorladı. Daha sonra burada üç buçuk yıl hapse mahkum edildi.

"O BİR BARBAR"

Dalziel'in görüntüsü bugüne dek saklı tutuluyordu. Ancak 18 yaşına basmasıyla basında ifşa edildi. Yerel halk, Dalziel serbest bırakıldığında diğer çocukları ondan uzak tutmak için resmini ifşa ettiği için Scottish Sun'a minnettarlığını dile getirdi.

Halktan biri konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Jack günün birinde birini öldürecek. O bir barbar. Tecavüz etti, baskı uyguladı ve iğrenç sırrını saklamaları için çocukları ölümle tehdit etti ve kızı, eğer birine söylerse gömüleceği ve bir daha asla bulunmayacağı konusunda uyardı. Hayatları mahvolmuş dört çocuk için çok geç ama gazetede yüzünün paylaşılması diğer çocukları güvende tutuyorsa, belki de her şey boşuna değildir. O hapse atıldığında herkes çok mutluydu."

