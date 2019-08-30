"Canavar" kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

ABD Başkanı, Dorian Kasırgası'nın 1992 yılında 5'inci kategoriye ulaşan Andrew Kasırgası ile aynı şiddette, belki de çok daha ağır etkileri olabileceğine dikkat çekti. Florida'nın doğu kıyılarını vuran Andrew Kasırgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Kasırga farklı eyaletlerde 43 milyar dolarlık zarara yol açmıştı.

Kasırga nedeniyle Pazar günkü Polonya ziyaretini de iptal eden Trump, video mesajında kasırgayı bir "canavar" olarak tanımladı. Trump, "Her şey, çok sert vuracağına ve çok büyük olacağına işaret ediyor. Tam bir canavar olacakmış gibi görünüyor" diye konuştu.

ABD'nin güneydoğu kıyılarında, Atlantik üzerinden ilerleyen ve ABD'ye ulaştığında şiddeti 4 ya da 5'inci kategoriye ulaşacağı tahmin edilen kasırgaya karşı önlemler alınıyor. Kategori 5, kasırgada en yüksek şiddeti temsil ediyor.

Ülke teyakkuzda. Atlantik üzerinden ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Trump "canavar" olarak tanımladı. Trump kasırga nedeniyle Polonya ziyaretini de iptal etti.ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump, Polonya ziyaretini iptal ederken canavar olarak tanımladığı kasırganın şimdiye kadarki en büyük kasırga olabileceği uyarısını yaptı.

Dorian Kasırgası'nın saatte 170 kilometreye kadar hızla kategori 2 şiddetinde ilerlediği belirtiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Florida eyaletini 4 ya da 5'inci kategoride vurabileceğini tahmin ediyor. Kasırganın şiddetli yağış, yıkıcı rüzgar ve hayati tehlikeye yol açacak sellere yol açacağı tahmin ediliyor.

"Belki de en büyük kasırga olacak"

Trump, Perşembe günü Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, bu aşamada en önemli şeyin insanların hayatını korumak olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada da güneydoğu kıyılarında yaşayan vatandaşlara seslenerek yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Florida'ya komşu Georgia eyaletinin valisi Brian Kemp, hazırlıklar ve kurtarma çalışmaları için olağanüstü hal ilan etti. Florida'da yaşayanlara en az yedi günlük yiyecek ve içecek stoğu yapmaları söylendi. Amerikan basınına yansıyan haberlerde benzin istasyonları ve marketlerde uzun kuyrukların oluştuğunu gösteriyor.

Dorian Kasırgası, Çarşamba günü Porto Rico'nun doğusuna ulaşmıştı. Kasırganın herhangi bir ölüme ya da zarara yol açtığına dair hiç bir bilgi bulunmuyor. Kasırganın pazar günü Bahamalar'ın kuzeybatısına ulaşması bekleniyor.

dpa, GA/HS

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