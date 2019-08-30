HABER

"Canavar" kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

30.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından birini bekliyor.

Ülke teyakkuzda. Atlantik üzerinden ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Trump "canavar" olarak tanımladı. Trump kasırga nedeniyle Polonya ziyaretini de iptal etti.ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump, Polonya ziyaretini iptal ederken canavar olarak tanımladığı kasırganın şimdiye kadarki en büyük kasırga olabileceği uyarısını yaptı.

ABD'nin güneydoğu kıyılarında, Atlantik üzerinden ilerleyen ve ABD'ye ulaştığında şiddeti 4 ya da 5'inci kategoriye ulaşacağı tahmin edilen kasırgaya karşı önlemler alınıyor. Kategori 5, kasırgada en yüksek şiddeti temsil ediyor.

Kasırga nedeniyle Pazar günkü Polonya ziyaretini de iptal eden Trump, video mesajında kasırgayı bir "canavar" olarak tanımladı. Trump, "Her şey, çok sert vuracağına ve çok büyük olacağına işaret ediyor. Tam bir canavar olacakmış gibi görünüyor" diye konuştu.

ABD Başkanı, Dorian Kasırgası'nın 1992 yılında 5'inci kategoriye ulaşan Andrew Kasırgası ile aynı şiddette, belki de çok daha ağır etkileri olabileceğine dikkat çekti. Florida'nın doğu kıyılarını vuran Andrew Kasırgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Kasırga farklı eyaletlerde 43 milyar dolarlık zarara yol açmıştı.

Dorian Kasırgası'nın saatte 170 kilometreye kadar hızla kategori 2 şiddetinde ilerlediği belirtiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Florida eyaletini 4 ya da 5'inci kategoride vurabileceğini tahmin ediyor. Kasırganın şiddetli yağış, yıkıcı rüzgar ve hayati tehlikeye yol açacak sellere yol açacağı tahmin ediliyor.

"Belki de en büyük kasırga olacak"

Trump, Perşembe günü Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, bu aşamada en önemli şeyin insanların hayatını korumak olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada da güneydoğu kıyılarında yaşayan vatandaşlara seslenerek yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Florida'ya komşu Georgia eyaletinin valisi Brian Kemp, hazırlıklar ve kurtarma çalışmaları için olağanüstü hal ilan etti. Florida'da yaşayanlara en az yedi günlük yiyecek ve içecek stoğu yapmaları söylendi. Amerikan basınına yansıyan haberlerde benzin istasyonları ve marketlerde uzun kuyrukların oluştuğunu gösteriyor.

Dorian Kasırgası, Çarşamba günü Porto Rico'nun doğusuna ulaşmıştı. Kasırganın herhangi bir ölüme ya da zarara yol açtığına dair hiç bir bilgi bulunmuyor. Kasırganın pazar günü Bahamalar'ın kuzeybatısına ulaşması bekleniyor.

dpa, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, Rusya topraklarına kattı!Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, Rusya topraklarına kattı!
Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesiRusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, Rusya topraklarına kattı!

Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, Rusya topraklarına kattı!

Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

Dev kasırga her an karaya vurabilir!

Dev kasırga her an karaya vurabilir!

Su-57: Türkiye yeni nesil savaş uçağını Rusya'dan alır mı, alırsa etkileri ne olur?

Su-57: Türkiye yeni nesil savaş uçağını Rusya'dan alır mı, alırsa etkileri ne olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.