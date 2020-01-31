HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Canberra'da yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Canberra'da yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Avustralya’nın başkenti Canberra'da çalı yangınları büyük tehlike oluşturuyor.

Yangınların büyüme tehdidi nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.Avustralya’nın başkenti Canberra'da çalı yangınlarının büyüme tehdidi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr olağanüstü halin Canberra "tehlikede" olduğu sürece devam edeceğini belirtti.

Meteorologlar Cuma gününün ilerleyen saatlerinde Canberra'yı yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altına alacağını öngörüyor. Hava değişikliği nedeniyle yaklaşık 400 bin nüfuslu kentin güneyinde başlayan yangının kenar mahallelerine sıçramasından endişe ediliyor. En büyük tehlikenin Orroral Vadisi'ndeki şimdiye kadar 18 bin hektardan fazla arazinin yandığı yangından kaynaklandığı belirtiliyor.

Durumun kontrolden çıkabileceğini belirten Barr "Olağanüstü hal, Avustralya başkent bölgesi halkına kendilerini ve ailelerini hazırlamaları için verebileceğimiz en güçlü uyarı işareti" dedi.

Yangının başkentin merkezden uzaktaki mahallelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Başkent bölgesinde 17 yıl sonra ilk kez olağanüstü hal ilan ediliyor. Canberra'da 2003 yılındaki yangında 160 bin hektar arazi küle dönmüş ve yaklaşık 500 ev zarar görmüştü.

Avustralya eylül ayından bu yana tarihinin en kötü çalı yangınlarıyla baş etmeye çalışıyor. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda yaklaşık Portekiz'in yüzölçümüne denk 10 milyon hektarlık arazi yandı, 1 milyar civarında hayvan telef oldu.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!

Koronavirüs'ten korunmak için maske yerine ilginç yöntemler!

Yeni bir salgın hastalık: Lassa ateşi

Yeni bir salgın hastalık: Lassa ateşi

Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Trump'ın azil oylaması bugün!

Trump'ın azil oylaması bugün!

Doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

Doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.