Canberra'da yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Yangınların büyüme tehdidi nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.Avustralya’nın başkenti Canberra'da çalı yangınlarının büyüme tehdidi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr olağanüstü halin Canberra "tehlikede" olduğu sürece devam edeceğini belirtti.

Meteorologlar Cuma gününün ilerleyen saatlerinde Canberra'yı yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altına alacağını öngörüyor. Hava değişikliği nedeniyle yaklaşık 400 bin nüfuslu kentin güneyinde başlayan yangının kenar mahallelerine sıçramasından endişe ediliyor. En büyük tehlikenin Orroral Vadisi'ndeki şimdiye kadar 18 bin hektardan fazla arazinin yandığı yangından kaynaklandığı belirtiliyor.

Durumun kontrolden çıkabileceğini belirten Barr "Olağanüstü hal, Avustralya başkent bölgesi halkına kendilerini ve ailelerini hazırlamaları için verebileceğimiz en güçlü uyarı işareti" dedi.

Yangının başkentin merkezden uzaktaki mahallelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Başkent bölgesinde 17 yıl sonra ilk kez olağanüstü hal ilan ediliyor. Canberra'da 2003 yılındaki yangında 160 bin hektar arazi küle dönmüş ve yaklaşık 500 ev zarar görmüştü.

Avustralya eylül ayından bu yana tarihinin en kötü çalı yangınlarıyla baş etmeye çalışıyor. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda yaklaşık Portekiz'in yüzölçümüne denk 10 milyon hektarlık arazi yandı, 1 milyar civarında hayvan telef oldu.

AFP / EC, TY

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