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Canbolat’tan 30 Ağustos mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yapılmadı.Vali Yakup Canbolat, mesajında, “30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsâlsiz bir kahramanlık destanıdır.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yapılmadı.
Vali Yakup Canbolat, mesajında, “30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsâlsiz bir kahramanlık destanıdır. Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı bütün dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümünde, millet olarak hep birlikte kenetlenerek, bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı günden itibaren gerek yaşayış tarzı, gerek haksızlıklar karşısında gösterdiği tutumgerekse sergilediği kahramanlıklar ve kazandığı zaferlerle daima tarihin altın sayfalarında yer almıştır. Milli ve manevi değerlerinden asla taviz vermeyen milletimizi bu derece güçlü, sarsılmaz ve hür kılan ise vatanına ve bayrağına olan derin sevgisi ve bağlılığı olmuştur. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu güzel günde, tarihi üstün başarılarla dolu bir milletin, en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihî ispatı olan Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı bu günü; Türk tarihinin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir âbidesi olarak tarihteki yerini almış, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok halka da yol göstermiştir” dedi.
Carbolat, gazi ve şehitleri minnet ve şükranla andığını ifade ederek, Bursalıların Zafer Bayramını kutladı.

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