HABER

Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe belediyesi tarafından, vatandaşların ve öğrencilerin kış aylarındaki soğuk havalardan etkilenmemeleri için 'akıllı durak' hizmete girdi.

Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdi

Onur ALP ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçe belediyesi tarafından, vatandaşların ve öğrencilerin kış aylarındaki soğuk havalardan etkilenmemeleri için 'akıllı durak' hizmete girdi.
Çan ilçesinde soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte harekete geçen Çan Belediyesi okullarına ve şehir dışına işçi servisiyle gitmek zorunda kalan vatandaşların soğuk havalardan etkilenmemesi için kent içinde belli noktalara 'akıllı durak' hizmetini faaliyete geçirdi. İlk 'akıllı durak', Mesut Hulki Önür Caddesi üzerindeki Demirci Camisii önündeki durağa yerleştirildi. İlerleyen günlerde ilçe merkezinde belirlenen 15 farklı noktaya konulması beklenen akıllı duraklar vatandaşları memnun etti. 15 metrekare büyüklüğünde olan durak içerisinde oturma alanı, ayakta ve engelli bekleme alanının yanı sıra güvenlik kamerası yer alıyor. Kablosuz internet ve şarj ünitesi gibi özellikleri dikkat çeken durakta, vatandaşlar araç beklerken hem internet hizmetlerinden faydalanacak hem de cep telefonları ya da tablet bilgisayarlarını şarj ederken kurumsal ekran özelliği sayesinde de Çan Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı önemli projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. Akıllı durak içerisinde bulunan klima sayesinde yaz aylarında serinlik veren, kış aylarında ise vatandaşı dış ortamdan koruyan ve ısı enerjisi sağlayan bir sisteme sahip. Bu sayede servislerini bekleyen vatandaşlar olumsuz hava koşullarından etkilenmemiş olacak. Durakta bulunan kütüphane sayesinde vatandaşlar servislerini beklerken kitap okuyabilecek. Durakta, engelli vatandaşların akıllı duraklardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için engelli rampaları da yapıldı.
'HİZMETTE BİR ÜST SINIRA ÇIKTIK'
Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, hayata geçirilen 'Akıllı Durak' projesi ile uzun süre servis beklemek zorunda kalan vatandaşların zorlu hava koşullarına maruz kalmayacağını belirterek, "Belediyecilikte rutin yapılması gereken alt ve üst yapı gibi hizmetleri tamamladıktan sonra hizmette bir üst sınıra çıktığımızı düşünüyorum. Bu akıllı duraklar sayesinde Çanlı vatandaşların kışın sıcak, yazın serin bir ortamda servis ve otobüslerini bekleyecekler. Durağımızın içerisinde internetimiz, şarj ünitemiz, kamera sistemimiz, ekranımız ve en önemlisi her durağımızda kütüphanemiz var. Çan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdiÇan'da 'akıllı durak' hizmete girdiÇan'da 'akıllı durak' hizmete girdi

PARTNERDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son haliDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'
Çukurca kar altındaÇukurca kar altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.