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Çan'da devrilen traktörün altına kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Recep Durmuş (82) hayatını kaybetti.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Recep Durmuş (82) hayatını kaybetti.
Kaza bugün öğle saatlerinde Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde meydana geldi. Recep Durmuş'un kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Durmuş, traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkartılan Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Recep Durmuş’un cansız bedeni, Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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