Çan’da ‘’Hikaye-i Kaymakam’’ sahnelendi

Çan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Balans ekibi tarafından Çan Amfi Tiyatro’da Hikaye-i Kaymakam adlı oyun Çan halkının beğenisine sunuldu.

Yönetmenliğini Metin Karaman’ın yaptığı, tek perdelik "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyununa Çanlılar yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro ekibine çiçek takdim eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuştur anlayışını kendimize ilke edinen bir düşünceyle tiyatro gösterilerimizin ikincisini de gerçekleştirdik. Halkımızın yoğun katılımı ile Hikaye-i Kaymakam adlı tiyatro gösterisini keyifle seyrettik. Bu keyfi bizimle yaşayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.



