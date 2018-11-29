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Çan'da piyasaya sahte para süren 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

Çan'da piyasaya sahte para süren 2 kişi tutuklandı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakakle), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çan ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda B.K., S.K. ve M.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve S.K., 'parada sahtecilik' suçlamasıyla tutuklanırken, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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