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Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 20:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Patlamada, işçilerden Ferdi Mutlu yaşamını yitirdi, Onur Terzi ağır yaralandı.

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