HABER

Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

CANAKKALE'NIN CAN ILCESINDE BULUNAN 18 MART TERMIK SANTRALI'NDE ISCILERIN CONTA DEGISTIRDIGI SIRADA BUHAR KAZANINDA SIKISMA NEDENIYLE PATLAMA MEYDANA GELDI.

CANAKKALE'NIN CAN ILCESINDE BULUNAN 18 MART TERMIK SANTRALI'NDE ISCILERIN CONTA DEGISTIRDIGI SIRADA BUHAR KAZANINDA SIKISMA NEDENIYLE PATLAMA MEYDANA GELDI. PATLAMADA ISCILERDEN FERDI MUTLU YASAMINI YITIRIRKEN, 1 ISCI DE YARALANDI. (FOTO: CANAKKALE, DHA)

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi
Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflarÇan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.