Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflar

CANAKKALE'NIN CAN ILCESINDE BULUNAN 18 MART TERMIK SANTRALI'NDE ISCILERIN CONTA DEGISTIRDIGI SIRADA BUHAR KAZANINDA SIKISMA NEDENIYLE PATLAMA MEYDANA GELDI. PATLAMADA ISCILERDEN FERDI MUTLU YASAMINI YITIRIRKEN, 1 ISCI DE YARALANDI. (FOTO: CANAKKALE, DHA)
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde
ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!
İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı
Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum