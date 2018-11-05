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Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 19:21 | Son Güncelleme

CANAKKALE'NIN CAN ILCESINDE BULUNAN 18 MART TERMIK SANTRALI'NDE ISCILERIN CONTA DEGISTIRDIGI SIRADA BUHAR KAZANINDA SIKISMA NEDENIYLE PATLAMA MEYDANA GELDI.

Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflar

CANAKKALE'NIN CAN ILCESINDE BULUNAN 18 MART TERMIK SANTRALI'NDE ISCILERIN CONTA DEGISTIRDIGI SIRADA BUHAR KAZANINDA SIKISMA NEDENIYLE PATLAMA MEYDANA GELDI. PATLAMADA ISCILERDEN FERDI MUTLU YASAMINI YITIRIRKEN, 1 ISCI DE YARALANDI. (FOTO: CANAKKALE, DHA)

Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflarÇan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflarÇan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflarÇan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Ek fotoğraflar

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