Candan Erçetin’den darbuka şov

Candan Erçetin, Kerki-Solfej'in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Altınoluk’ta sahne aldı. Sanatçı, sesi, dansları ve darbuka şovuyla hayranlarını büyüledi.

Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı. Konserin bir bölümünde darbukayı eline alarak resmen şov yapan sanatçı deneyimli orkestrası ve her zamanki sahne enerjisiyle konukları da coşturdu. Konser için hazırladığı özel repertuvarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.



