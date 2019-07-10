HABER

Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 02:58 | Son Güncelleme

 BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını Candan Erçetin yaptı.

Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu

İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK / İSTANBUL,(DHA) BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını Candan Erçetin yaptı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Candan Erçetin rüzgarı esti. Erçetin'in konserine sanat ve siyaset camiasından birçok isim ve hayranları katıldı. Katılanlar arasında Mor ve Ötesinin solisti Harun Tekin, Oyuncu Melisa Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, 'neşe' olarak belirlediği yaz sezonunun ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu gerçekleştirdi.

“BENİM GENÇLİK YILLARIMIN EN ROMANTİK ŞARKILARINI SÖYLERDİ"
Konserin başlamasına yakın salona giriş yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gören vatandaşlar, Kaftancıoğlu'nu alkışlayarak selamladı. Saat 21.00 sıralarında başlayan konserde ünlü oyuncu sevenlerini 2018 yılında çıkardığı aynı zamanda albümünün de çıkış parçası ve ismini taşıyan 'Kim Korkar' parçasıyla selamladı. Oyuncu Melisa Sözen, “Dün burada Harun'ların konseri vardı. Bugün Candan Hanımın. Son iki gündür çok güzel geçiyor" dedi.

Candan Erçetin'i Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yalnız bırakmayan hayranları, açık hava tiyatrosunu doldurdu. İsmail Meşe, “Candan Erçetin'i çok eskiden beri dinliyoruz. 1998'den beri. Benim gençlik yıllarımın en güzel romantik şarkılarını söylerdi. Hala hayranıyız. Konserine dördüncü gelişim. Daha önce özel kurum konserlerine gitmiştim. Açık havada ilk defa konserine geliyorum. Dün hemen karar verdik ve arkadaşlarla beraber geldik" dedi.

Ailesiyle birlikte gelen Zeliha Barutcu da, “Çıktığından beri diyeyim, seviyorum. İlk gelişim, sağ olsun kızım ve damadım sayesinde. Özellikle onun için geldim. En çok ölüm yalan bebek şarkısını seviyorum” şeklinde konuşurken kızı Damla Öktem ise “Annemi getirdik, Mersin'den geldi, Candan Erçetin için. Çok seviyoruz. Ben de Candan Erçetin'i seviyorum en çok da 'Gamsız Hayat' parçasını seviyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştuCandan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştuCandan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştuCandan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar varKaraman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Kazayı gören şaşkınlığını gizleyemedi! 55 metrelik yükü ile birlikte devrildi!

Kazayı gören şaşkınlığını gizleyemedi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Diyarbakır'da PKK'ya darbe!

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.