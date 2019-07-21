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Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

 TÜRK müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu

Ediz VERDİOĞLU/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRK müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayranlarını coşturdu.
Kuşadası Amfitiyatro'da sahneye çıkan şarkıcı Candan Erçetin, sevilen şarkılarını hayranları için seslenirdi. Konseri boyunca kırmızı ve beyaz renkteki iki kostümle sahneye çıkan Candan Erçetin'in orkestrası eşliğinde seslendirdiği şarkılara hayranları da eşlik etti. Sahne enerjisiyle ve özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dikkat çeken Erçetin, 2 saat süren konser boyunca eski ve yeni albümünden pek çok sevilen şarkısını seslendirdi. Gecenin sonunda Kuşadası Amfitiyatro'yu dolduran hayranları Erçetin'i uzun süre ayakta alkışladı.

FOTOĞRAFLI

Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturduCandan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturduCandan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturduCandan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu

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