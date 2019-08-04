HABER

Candan Erçetin’den darbuka şovu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Ayvalık’taki açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.Ayvalık’ta sahneye çıkan sevilen sanatçı, sesi, dansları ve darbuka şovuyla hayranlarını yine büyüledi.Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı.Konserin bir bölümünde darbukayı eline alarak resmen şov yapan sanatçı deneyimli orkestrası ve her zamanki sahne enerjisiyle konukları da coşturdu.Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Candan Erçetin’den darbuka şovu

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Ayvalık’taki açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
Ayvalık’ta sahneye çıkan sevilen sanatçı, sesi, dansları ve darbuka şovuyla hayranlarını yine büyüledi.
Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı.
Konserin bir bölümünde darbukayı eline alarak resmen şov yapan sanatçı deneyimli orkestrası ve her zamanki sahne enerjisiyle konukları da coşturdu.
Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Candan Erçetin’den darbuka şovu

Candan Erçetin’den darbuka şovu

Candan Erçetin’den darbuka şovu

Binali Yıldırım'ın rafting heyecanıBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı
Çamköy Arenası için boğa güreşiÇamköy Arenası için boğa güreşi
Ordu sele teslimOrdu sele teslim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.