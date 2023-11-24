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  4. Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ağlayarak isyan etti! "Bahar soytarılık yaptıkça..."

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ağlayarak isyan etti! "Bahar soytarılık yaptıkça..."

24.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşantıları, skandal açıklamaları ve erotik paylaşımlarıyla tanınıyordu. Bu görüntünün altında iddialara göre bir örgütün gizli kasası olmaları vardı. Haklarında soruşturma açılan kardeşler tutuklandı, anne Umut Candan ise ilginç ifadeler kullandı.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar sürerken Nihal ve Bahar Candan suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan cezaevine gönderildi. Cezaevi yemeklerini beğenmediği söylenen Candan kardeşler cezaevine alışmaya çalışırken anne Umut Candan Show Haber'e çıktı.

Umut Candan ağlayarak kızlarının suçsuz olduğunu ve haram yemediklerini söyledi.

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Candan kardeşlerin annesi "Instagram'da Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı, tıklamasalardı. Bahar Candan'ı onlar ortaya çıkardı Bahar gerçek bile değil her şeyi sahte. Soytarılık yaptıklarında tıklamasalardı..." dedi.

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2 KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYORLAR

Umut Candan Nihal Candan'ın eşiyle ilgili de "4x4'lük bir Türk erkeği. Damadımı çok seviyorum" dedi.

Candan kardeşlerin avukatı ise "2 kişilik koğuşta kalıyorlar, televizyon ve buzdolabı da geldi. Dilan Hanım ile de karşılaşmışlar" dedi.


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