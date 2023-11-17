Candan kardeşlerin babası Hakan Candan sosyal medya hesabını kapattı! O paylaşımları büyük ses getirdi

Baba Hakan Candan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesaplarını kapattı. Candan'ın geçmiş dönemlere ait paylaşımları ise herkesi şoke etti. İşte o paylaşımlar!

“Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler dün tutuklandı. Karar sonrası gözler Candan ailesine çevrildi. Hakan Candan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımları yeniden gündem oldu.

Hakan Candan'ın eski paylaşımlarında şarkıcı Gülşen ve oyuncu Merve Dizdar'ı da hedef gösterdiği gözlerden kaçmadı.

Kızlarının tutuklanması sonrası paylaşımları dikkat çeken Hakan Candan'ın hesabını kapadığı fark edildi.







