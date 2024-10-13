Candaş Tolga Işık duyurdu: 'Bakan Ali Yerlikaya programımızı iptal etti, geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 15 Ekim Salı akşamı Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın hazırladığı Az Önce Konuştum programına katılacağı açıklanmıştı.

"ASAYİŞ VE ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE İPTAL ETTİ"

Gazeteci Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda programın iptal edildiğini duyurdu. Işık, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, salı akşamı yapacağımız Az Önce Konuştum'u son günlerde ardı arkası kesilmeyen asayiş ve şiddet olayları nedeniyle iptal etti. Bakan Bey salı geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp kamuoyunun karşısına çıkacakmış. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı @AliYerlikaya salı akşamı yapacağımız @azoncekonustum 'u son günlerde ardı arkası kesilmeyen asayiş ve şiddet olayları nedeniyle iptal etti. Bakan Bey salı geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp kamuoyunun karşısına çıkacakmış. Kamuoyunun bilgisine... https://t.co/LW8wr3fmm7 — Candaş Tolga Işık (@ctisik) October 13, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır