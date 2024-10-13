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Candaş Tolga Işık duyurdu: 'Bakan Ali Yerlikaya programımızı iptal etti, geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacak'

13.10.2024 20:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına katılacağı ve gündemle ilgili soruları yanıtlayacağı açıklanmıştı. Gazeteci Işık yeni gelişmeyi duyurarak, Bakan Yerlikaya'nın son günlerdeki asayiş ve şiddet olayları nedeniyle programı iptal ettiğini ve geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını ifade etti.

Candaş Tolga Işık duyurdu: 'Bakan Ali Yerlikaya programımızı iptal etti, geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 15 Ekim Salı akşamı Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın hazırladığı Az Önce Konuştum programına katılacağı açıklanmıştı.

"ASAYİŞ VE ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE İPTAL ETTİ"

Gazeteci Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda programın iptal edildiğini duyurdu. Işık, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, salı akşamı yapacağımız Az Önce Konuştum'u son günlerde ardı arkası kesilmeyen asayiş ve şiddet olayları nedeniyle iptal etti. Bakan Bey salı geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp kamuoyunun karşısına çıkacakmış. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Candaş Tolga Işık
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