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Candaş Tolga Işık duyurdu! İş adamı Numan Ceyhan koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Gazeteci Candaş Tolga Işık, ünlü iş adamı Numan Ceyhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Candaş Tolga Işık duyurdu! İş adamı Numan Ceyhan koronavirüse yakalandı

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ünlü iş adamı Numan Ceyhan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ceyhan'ın yurt dışı temaslı biri aracılığıyla virüse yakalandığını ve eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti.

Işık, ayrıca Ceyhan'ın 15 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara 'test yaptırın' çağrısında bulunduğunu açıkladı.

İşte Işık'ın o paylaşımı:

"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, “Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar” dedi."

candas


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