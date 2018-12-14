Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle büyüledi

Swanepoel, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı

Candice Swanepoel

Süper model Candice Swanepoel, sahilde kırmızı bikinisiyle herkesi büyüledi. 5 ay önce 2. çocuğunu dünyaya getiren Candice Swanepoel, Miami'de tatile çıktı.

Güney Afrikalı model, kendi plaj markasından giydiği bikinisiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Candice Swanepoel, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Dünyaca ünlü model, formda görüntüsü ile nefes kesti.

Candice Swanepoel, geçtiğimiz ay Instagram üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.

Bir takipçisinin beslenme ve spora başlayanlar için tavsiyelerini sorduğu model, "İnternette sağlıklı ve hazırlaması kolay tarifleri araştırabilirsiniz.