MAGAZİN

Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 13:56 | Son Güncelleme

Süper model Candice Swanepoel, sahilde kırmızı bikinisiyle görenleri büyüledi.

Swanepoel, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı

Candice Swanepoel

Süper model Candice Swanepoel, sahilde kırmızı bikinisiyle herkesi büyüledi. 5 ay önce 2. çocuğunu dünyaya getiren Candice Swanepoel, Miami'de tatile çıktı.
Güney Afrikalı model, kendi plaj markasından giydiği bikinisiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Candice Swanepoel, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Dünyaca ünlü model, formda görüntüsü ile nefes kesti.
Candice Swanepoel, geçtiğimiz ay Instagram üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.
Bir takipçisinin beslenme ve spora başlayanlar için tavsiyelerini sorduğu model, "İnternette sağlıklı ve hazırlaması kolay tarifleri araştırabilirsiniz.
Ben pazardan alışveriş yapmayı seviyorum. Böylece dolabımı güzel ve taze ürünlerle dolduruyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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