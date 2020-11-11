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Candice Swanepoel sutyen giymeyi tercih etmedi

11.11.2020 12:23 | Son Güncelleme:
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Candice Swanepoel, Miami sokaklarında sutyensiz koşuya çıktı. Daracık egzersiz kıyafetiyle kusursuz vücudunu gözler önüne seren model, etraftaki bakışlara aldırış etmeden spor yapmaya devam etti.

32 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Miami sokaklarında sutyensiz koşarken görüntülendi. Etrafındakilerin bakışlarına aldırmayan model, kişisel antrenörünün sözünden çıkmadı

Candice Swanepoel sutyen giymeyi tercih etmedi

Candice Swanepoel, geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla birlikte Miami tatilinde görüntülendi. Miami’den ayrılmayan 32 yaşındaki model bu sefer kişisel antrenörü ile birlikte koşu yaparken görüntülendi.
Kahverengi dar egzersiz kıyafetiyle kusursuz vücudunu gözler önüne seren Candice Swanepoel sutyen takmayı tercih etmemişti.
Sıcak havaya aldırmayan güzel manken, kahverengi egzersiz kıyafetini siyah spor ayakkabıyla tamamladı.
Kişisel antrenörünün sözünden çıkmayan azimli model, spor sona erdiğinde sergilediği efordan ötürü sırılsıklam olmuştu.

CANDİCE SWANEPOEL KOŞUDA

CANDİCE SWANEPOEL KOŞUDA
Güney Afrikalı güzel formunu korumak için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki model koronavirüse karşı korunmak için maskesini takmayı ihmal etmemişti.
Derin göğüs dekolteli egzersiz kıyafetini sade bir altın kolyeyle tamamlayan Candice Swanepoel, bir an olsun telefonunu elinden düşürmedi.
Koronavirüs salgını başladığından beri pek ortalarda görünmeyen Candice Swanepoel, geçtiğimiz günlerde iki oğluyla plaj keyfi yaparken görüntülenmişti.
Bir süredir modelliğin yanı sıra bikini koleksiyonları da tasarlayan Güney Afrikalı Swanepoel, kendi imzasını taşıyan bir bikini tercih etti.
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