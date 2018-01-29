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Caner beni arabadan atmaya kalktı!

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 4 saat önce

Caner Toygar'dan şiddet gördüğünü söyleyen ve canlı yayında gözyaşlarına boğulan Berke, "Caner beni arabadan atmaya kalktı" dedi.

Caner beni arabadan atmaya kalktı!

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Caner Toygar ile Esra Erol'un izdivaç programında tanışıp evlenen Berke, Caner'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programına konuk olan Berke, Caner ile ilgili ilk kez konuştu. Berke, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI"
Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia eden Berke şunları söyledi: "Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı."

DARP RAPORU ALMIŞ
Berke, şiddet gördüğüne dair darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Caner Toygar Esra Ero berke

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ünlü olma peşindesin kızım anladık. Hanife gibi sen de gidemedin ekranlardan. Oyuncu olmayı mı hayal ediyorsun. Yetenek gerekiyor bu iş için. Hanifeyi de oynatmaya kalktılar da ne oldu? Fos çıktı. Siz aldığınız eğitime göre kendinize iş bulup çalışsanıza? Bu gün o kanal yarın öteki kanal dolaşıp duruyorsunyz para peşinde. Gençsiniz bu şekilde mi tüketiyorsunuz hayatlarınızı. Taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız derler gençler için siz ise ün şan şöhret kolay yoldan para kazanmanın peşinde koşmanın suyunu çıkarıyorsunuz. Yazıkkk
magazin değeri bile yok yeter artık ya
sizin gibi rtuk un
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