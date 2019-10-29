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Caner Cindoruk yönetti, Seyhanlı izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları eski oyuncularından yönetmen Caner Cindoruk?un yönettiği, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği Köpek, Kadın, Erkek oyununun prömiyeri Başkan Akif Kemal Akay?ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana'nın Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları eski oyuncularından yönetmen Caner Cindoruk?un yönettiği, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği Köpek, Kadın, Erkek oyununun prömiyeri Başkan Akif Kemal Akay?ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Alman Sibylle Berg yazdığı Köpek, Kadın, Erkek oyununu prömiyerine, sinema sanatçıları Nur Sürer, Rıza Akın, edebiyatçı Zafer Cindoruk, Toyota CEO?su Ali Haydar Bozkurt ile sanatseverler katıldı. Sanatseverler, yüksek performansla tiyatro oyununu sahneleyen oyuncular Tamer Gözüdeli, Merve Bulat ve Mehmet Kara?yı ve yönetmen Caner Cindoruk?u ayakta alkışladı.
Sanatseverleri tiyatrocularla birlikte selamlayan ve Adana?nın tiyatronun yuvası olduğunu aktaran Başkan Akif Kemal Akay, Bu yuvanın daha da şenleneceğine kuşku duymuyorum. Adana?dan yetişen sanatçılarımız daha da çoğalacak. Bizler de düşündüğümüz, inandığımız günlere yeniden kavuşacağız. Bu sanat gecesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz izlenebilecek oyunları izlemeye davet ediyorum diye konuştu.

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