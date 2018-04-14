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Caner Erkin'den Asena Atalay açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'la ilgili avukatları aracılıyla bir açıklama yayınladı.

Caner Erkin'den Asena Atalay açıklaması

Yazılı açıklamada "Asena Atalay tarafından kazanaılan hiçbir dava bulunmamaktadır. Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır" ifadeleri dikkat çekti.

İşte o açıklama:

''Son zamanlarda görsel ve yazılı medyada Asena Atalay ve avukatının müvekkilimizle aralarında mevcut davalar hakkında tümü gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamaları yer almaktadır.

1- Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır. Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bir kısım davaların yargılaması ise devame tmektedir.

2 - Müvekkilimiz Caner Erkin çok sevdiği oğlu Çınar'ın mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için tüm kamuoyunun bildiği haklı sebeplerle velayet davası açmıştır. Açılan bu dava ile ilgili yapılmış tek bir pazarlık yoktur. Aksine Asena Atalay'ın vekili tarafından tamamen maddi talepler içeren anlaşma teklifi yapılmış ve müvekkilimiz tarafından red edilmiştir.

3- Müvekkilimiz sorumluluklarını yerine getiren ve çocuğunun menfaati ne gerektiriyorsa yapan, yapmaya da devam edecek bir babadır. Çınar babası ile birlikte doyurucu kişisel gelişimine katkıda bulunacak şekilde zaman geçirmektedir. Elbette babasının evinde odası, düzeni mevcuttur. Bu konuda Asena Atalay'ın beyanları gerçek dışı, kamuoyunu etkilemek amacıyla ortaya atılan sağlıksız iddialardır.''

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caner erkin Asena Atalay

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