MAGAZİN

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'dan kızlarına 1. yaş partisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

2017 yılında nikah masasına oturan güzel ve başarılı oyuncu Şükran Ovalı ile ünlü futbolcu Caner Erkin'in kızları Mihran Ela, 1 yaşına bastı.

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'dan kızlarına 1. yaş partisi!

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, kızları Mihran Ela'nın 1. yaş gününü kutladı. Partiden görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Ailenin birlikte verdikleri mutluluk pozları büyük beğeni topladı.

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Şükran Ovalı, Instagram sayfasından şu mesajı yayınladı:

''Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi.. Mihranım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi . Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ.. Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende. Yeniden keşfettim her şeyi.. Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin.. Hiç unutma; seni sen olduğun için hep sevicez, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara...''

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