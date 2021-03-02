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Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

02.03.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? gündemde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Fenerbahçenin tecrübeli futbolcusunun kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberler, taraftarların kafasında soru işaretlerine neden oldu. Takımdaki başarıları ile dikkat çeken Erkin hakkında vatandaşlar arama motorları üzerinden "Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sarı-lacivertli takımın gözde oyuncularından Caner Erkin'in antrenmanlara alınmama sebebi ne? İşte, detaylar...

Özel hayatı ve kariyerindeki başarıları ile dikkat çeken Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Trabzonspor maçında kadro dışı kalan Erkin'in sevenleri "Caner Erkin takımdan ayrıldı mı?" sorusu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Öte yandan, sosyal medyada Caner Erkin'e destek mesajları yağdı. Peki, Caner Erkin neden kadro dışı kaldı? İşte, popüler futbolcu hakkında merak edilen soruların yanıtı!

Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe klübünün başarılı futbolcuları arasında yer alan Caner Erkin, Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Bazı haber kaynaklarına göre; Erkin'in takıma yönelik "Fenerbahçe böyle oynamaz, daha çok hücum yapmalıyız" eleştirisi Erol Bulut'u rahatsız etti.

Edinilen bilgilere göre; Erkin hafta sonuna kadar antrenmanlara katılmayacak ve kendisine ayrılan program ile bireysel olarak çalışacak. Caner Erkin'in, kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberlerin ardından, başarılı futbolcunun sosyal medya hesabı üzerinden formasını öperken yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Erkin'in sevenleri, sosyal medya üzerinden kendisine destek mesajları yolladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin

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