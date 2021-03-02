Özel hayatı ve kariyerindeki başarıları ile dikkat çeken Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Trabzonspor maçında kadro dışı kalan Erkin'in sevenleri "Caner Erkin takımdan ayrıldı mı?" sorusu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Öte yandan, sosyal medyada Caner Erkin'e destek mesajları yağdı. Peki, Caner Erkin neden kadro dışı kaldı? İşte, popüler futbolcu hakkında merak edilen soruların yanıtı!

Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe klübünün başarılı futbolcuları arasında yer alan Caner Erkin, Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Bazı haber kaynaklarına göre; Erkin'in takıma yönelik "Fenerbahçe böyle oynamaz, daha çok hücum yapmalıyız" eleştirisi Erol Bulut'u rahatsız etti.

Edinilen bilgilere göre; Erkin hafta sonuna kadar antrenmanlara katılmayacak ve kendisine ayrılan program ile bireysel olarak çalışacak. Caner Erkin'in, kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberlerin ardından, başarılı futbolcunun sosyal medya hesabı üzerinden formasını öperken yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Erkin'in sevenleri, sosyal medya üzerinden kendisine destek mesajları yolladı.

