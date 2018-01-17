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Caner Erkin'den soyadı ambargosu

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 09:27 | Son Güncelleme 10 saat önce

Futbolcu Caner Erkin’den, Asena Atalay’a soyadı ambargosu! İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay’ın soyadının Erkin olarak yer aldığı haberlerin yayınlanmasını yasaklattı

Caner Erkin'den soyadı ambargosu

Caner Erkin, geçen günlerde avukatı Emrah Pamuk aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Caner Erkin; boşandığı eşi Asena Atalay'ın kendi soyadı olan Erkin'i kullanmasını önlemek adına Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin yasaklanması için ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

ASENA ERKİN YAZILMAYACAK

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde, futbolcunun Asena Atalay ile boşandığını fakat bazı yayın organlarında birlikte fotoğraflarının kullanıldığını anlattı. Caner Erkin, basında yer alan fotoğrafların yanı sıra görsel-yazılı basında, internet ortamında ve haber sitelerinde Asena Atalay'ın halen Asena Erkin ismiyle anıldığını öne sürdü.

Eski eşinin Asena Erkin ibaresiyle yer aldığı haberlerin yayınlamasının durdurulmasını isteyen Caner Erkin, kendisi soyadının yer aldığı haberlerle Asena'nın anılmamasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi, Caner Erkin'in talebini kabul ederek, Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin önlenmesine karar verdi.

NOT: Caner Erkin ve Asena Atalay 2016 yılında 6 yıllık evliliklerini sona erdirdi. Asena ve Caner'in Çınar adında bir oğlu var. Öte yandan Caner Erkin Asena Atalay'dan boşandıktan sonra 3 Ocak 2017'de Şükran Ovalı ile evlendi. Asena Atalay da bir süre Tan Taşçı ile aşk yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
caner erkin Asena Atalay

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