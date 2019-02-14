- Caner Erkin’in Asena Atalay’a açtığı velayet davası reddedildi. Caner Erkin ve Asena Atalay’ın çocukları Çınar’ın annesinde kalmaya devam etmesine karar verildi.

IHAAW113407-ASA\/14-02-2019 \n- Caner Erkin\u2019in Asena Atalay\u2019a a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 velayet davas\u0131 reddedildi. Caner Erkin ve Asena Atalay\u2019\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 \u00c7\u0131nar\u2019\u0131n annesinde kalmaya devam etmesine karar verildi. \n14.02.2019 11:34:07 TSI\nNNNNPARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131Kayseri polisinden fuhu\u015f operasyonu: 5 g\u00f6zalt\u0131Sahil G\u00fcvenlik ekipleri Silivri\u2019de rahats\u0131zlanan vatanda\u015f\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015ftu
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