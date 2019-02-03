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Caner, günlük kiraladığı dairede intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Caner O.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Caner O. (23), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendisini tavana bağladığı iple asarak, yaşamına son verdi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Caner O., dün, 15 Mayıs Mahallesi 557 Sokak'taki apartman dairesini 1 günlüğüne kiraladı. Bu sabah daireyi boşaltması gereken Caner O.'nun anahtarı teslim etmemesi üzerine merak eden ev sahibi kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki yedek anahtarla içeri giren ev sahibi, Caner O.'nün iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarıyla eve gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Caner O.'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Caner O.'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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