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Caner Taslaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Caner Taslaman biyografisi...

21.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesi olan Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar Caner Taslaman bugün 21 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Caner Taslaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Caner Taslaman biyografisi...

Caner Taslaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Caner Taslaman biyografisi...

Din bilimleriyle ilgili pek çok kitap yayınlamış olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesi olan yazar Caner Taslaman bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki Caner Taslaman kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CANER TASLAMAN KİMDİR?

53 yaşında olan ve 1968 senesinde İstanbul'da doğan Caner Taslaman; Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazardır. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınmaktadır. Bir zamanlar Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde de yer almış olan Taslaman, günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır. Annesi kimya mühendisi, babası ise doktor olan Taslaman, küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilenmiştir. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında özellikle antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla ilgilenmiştir. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Büyük Patlama Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazanmıştır.

Kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazmış olduğu kitapla doçent, bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nde ise profesörlük derecesini elde etmiştir. “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tokyo Üniversitesi‘nde daha sonra Oxford Üniversitesi‘nde post doktora çalışmaları yapmıştır. Harvard Üniversitesi‘nde ve Cambridge Üniversitesi‘nde misafir akademisyen olarak yer almıştır. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesiliği yapmaktadır.

CANER TASLAMAN KİTAPLARI

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam
Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı
Terörün ve Cihadın Retoriği
İslam ve Kadın
Neden Müslümanım?
Ahlak, Felsefe ve Allah
Allah, Felsefe ve Bilim
Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı
Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası
Allah'ın Varlığının 12 Delili
Arzulardan Allah'a
Big Bang ve Tanrı
Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?
Evren'den Allah'a
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı


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Caner Taslaman

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