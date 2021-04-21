Caner Taslaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Caner Taslaman biyografisi...

Din bilimleriyle ilgili pek çok kitap yayınlamış olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesi olan yazar Caner Taslaman bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki Caner Taslaman kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CANER TASLAMAN KİMDİR?

53 yaşında olan ve 1968 senesinde İstanbul'da doğan Caner Taslaman; Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazardır. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınmaktadır. Bir zamanlar Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde de yer almış olan Taslaman, günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır. Annesi kimya mühendisi, babası ise doktor olan Taslaman, küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilenmiştir. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında özellikle antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla ilgilenmiştir. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Büyük Patlama Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazanmıştır.