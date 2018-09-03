Caner Toygar’ın 4 yıl hapsi istendi

Berke Toygar (36), boşanma davası açtığı Caner Toygar (37) hakkında, Avukatı Resul Özmen aracılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Geçen yıl yapılan suç duyurusu sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı.

"BAŞKASI İLE BASTIM DERİM"

Hazırlanan iddianameye göre Caner Toygar eşine yönelik “O… seni herkese rezil edeceğim. Seni öldürürüm. Başkası ile bastım derim. Türkiye’ye rezil ederim seni...” dedi. Savcılık, söz konusu ifadelerin tehdit ve hakaret suçu oluşturduğuna karar verdi.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Taraflar arasında uzlaşma da sağlamayınca Caner Toygar hakkında dava açıldı. Toygar’ın 9 aydan 4 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanması talep edildi.

