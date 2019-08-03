Canevim dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Canevim 10. yeni bölüm fragmanı izle

Başarılı oyuncu Oral Özer, 'Zeki' karakteriyle artık Canevim dizisinde rol alacak. Elvan’ın ailesinden bile sakladığı sırlar, kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek bu tehlikeli adamın gelişiyle ortaya çıkacak mı? Korkularıyla yüzleşmek üzere olan Elvan, kendisini zor durumda bırakan Zeki’yle amansız bir mücadeleye girerken, onun en büyük destekçisi kim olacak? Canevim, yeni karakteriyle 10. bölümde çok daha heyecanlı ve sürükleyici sahneleriyle ilgi odağı olacak.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura kaleme aldı.

Başrolleri Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.



