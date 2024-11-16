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  4. Cani adam eşini 20 bıçak darbesiyle yaraladı! Kanlar içindeki kadını sağlık merkezinin önüne bırakıp kaçtı

Cani adam eşini 20 bıçak darbesiyle yaraladı! Kanlar içindeki kadını sağlık merkezinin önüne bırakıp kaçtı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.11.2024 15:54
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İstanbul'da 47 yaşındaki Orhan G., tartıştığı 37 yaşındaki eşini 20 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaraladı. Cani adam daha sonra yaraladığı eşini taksiyle Aile Sağlık Merkezinin önüne götürüp bıraktı ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli şahsı Bağcılar'da yakalarken, talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şahsın taksiciye ise "Ben kocasıyım, ben bıçakladım" dediği ortaya çıktı.

Cani adam eşini 20 bıçak darbesiyle yaraladı! Kanlar içindeki kadını sağlık merkezinin önüne bırakıp kaçtı

Korkunç olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saat 21.50 sularında Arnavutköy Bollucu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 suç kaydı bulunan Orhan G. 2 çocuk annesi eşiyle tartıştı. Cani adam çıkan tartışmanın ardından eşini 20 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaraladı.

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"KOCASIYIM, BEN BIÇAKLADIM"

Olaydan sonra ticari taksi çağıran Orhan G., eşini ön koltuğa kendisi de arka koltuğa oturarak taksiye bindi. Bolluca Sağlık Ocağına gelen Orhan G., eşiyle taksiden indi. Kadının yaralı olduğunu fark eden ticari taksici hemen polis karakoluna giderek ihbarda bulundu. Taksici polise “ Arabama binen müşterimden kadın yaralı olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorunca arkada oturan adam ben kocasıyım ben bıçakladım dedi. Onlar inince hemen haber vereyim dedim” dedi.

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SAĞLIK MERKEZİNİN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇMIŞ

İhbar üzerine Aile Sağlık Merkezine giden polis ekipleri, genç kadını kanlar içinde yerde buldu. Bilinci kapalı bir şekilde sağlık merkezinin önünde bulunan Duygu G. sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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KOCA YAKALANDI, KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bağcılar’a kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Orhan G. yakalandı. Çalışmaların devamında olayda kullanılan ekmek bıçağı da bulunda. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, bıçaklanan Duygu G’nin hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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İstanbul bıçak
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