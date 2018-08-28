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Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu önce uyutup sonra boğmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, oğlu Yiğit Çınar'ı (4) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma Özbahar'ın (34), ifadesinde "Oğlumu inşaata götürerek, burada uyuttum.

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, oğlu Yiğit Çınar'ı (4) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma Özbahar'ın (34), ifadesinde "Oğlumu inşaata götürerek, burada uyuttum. Daha sonra da uyurken, üzerinde bulunan tişörtü çıkarıp, onu boğmaya başladım" dediği ortaya çıktı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00 sıralarında, Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın önünde sinir krizi geçiren ve kendisine zarar veren Fatma Özbahar'ı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Özbahar, oğlunu öldürdüğünü, cesedinin ise inşaatta olduğunu söyledi. İnşaata giren polis ekipleri, minik Yiğit Çınar'ı yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit Çınar Özbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatma Özbahar, gözaltına alınırken, Yiğit Çınar'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OĞLUNU ÜZERİNDEKİ TİŞÖRTÜYLE BOĞMUŞ

İfadesinde, 5 yıllık eşi Ahmet Özbahar'dan ayrı olduğunu belirten Fatma Özbahar, 2 çocuğuyla birlikte babasının evinde yaşadığını söyledi. Oğlu Yiğit Çınar'ı nasıl öldürdüğünü anlatan Özbahar, şunları kaydetti:

"Gençlik yıllarımdan beri intihar etme hissim vardı. Kendimi öldürmek istiyordum. 21 Ağustos günü babamın evindeyken, eşim geldi ve oğlumu götürmek istedi. Ben buna izin vermedim. Daha sonra birden kendimi parçalama isteği, kafamı duvarlara vurma isteği oldu. Oğlumu da evden alarak, dışarı çıktım. Oğlumu bir inşaata götürerek, burada uyuttum. Daha sonra da uyurken, üzerinde bulunan tişörtü çıkarıp, onu boğmaya başladım. Uyanıp, tepki vermek istedi; ama ağzını kapattım. Daha sonra bileğimi jiletle keserek, kendimi öldürmek istedim; ama yapamadım. Çok pişmanım."

'HASTANEYE GÖTÜRDÜK, TEDAVİYİ İSTEMEDİ'

Fatma Özbahar'ın kız kardeşi Neslihan K. ise ablasının psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, "Kardeşim evlendikten sonra aşırı derecede kıskanç oldu. Şubatta doğum yaptıktan sonra kıskançlığı daha da arttı. Bu krizlere dönüştü. Son zamanlarda kafasında bir şeyler kurmaya başlamıştı. Kendisini takip ettiklerini, teröre adının karıştığını, oğlunu kaçıracaklarını, tecavüz edeceklerini söylüyordu. Bu nedenle hastaneye götürdük ancak tedaviyi istemedi. Olay gününde babası gelerek, oğlunu ninesine götürmek istedi; ancak ablam buna izin vermedi. Daha sonra da '2 kurban istiyorlar' diye evden çıktı. Bir daha da dönmeyince polise gidip, kayıp başvurusu yaptık. Sonra bu olaylar olduğunu öğrendik" dedi.

İfadesinin ardından Fatma Özbahar, tutuklanırken, minik Yiğit Çınar Özbahar'ın cenazesi ise yakınları tarafından otopsi sonrası teslim alınıp, toprağa verilmişti.

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