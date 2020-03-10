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Cani anne! Bebeğini öldürüp çöpe atmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen anne gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan F.U. yaklaşık üç hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Taburcu sonrası bebeğin kontrollere getirilmemesi ve anneye ulaşılamaması üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine kadının evine giden polis bebeği bulamayınca detaylı ifade almak üzere F.U'yu emniyete götürdü.

YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli kadının verdiği ifadede, yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söylediği iddia edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan kadının işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, F.U'nun eşinin cezaevinde olduğu, kadının 5 tane daha çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

(AA)

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Adıyaman anne bebek

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