Cani baba tutuklandı

Şanlıurfa’da eve kilitlediği 3 çocuğuna 2 gün boyunca şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.’yi (35) hortumla döverek 10 yıl boyunca şiddet uyguladı. Koca şiddetine dayanamayan kadın 2, 5, 7 ve 9 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Çocukları annelerine vermeyen cani baba, 5 ay önce eşini evden kovdu. En küçük kızını yanına alan anne, babasının evine gitmek zorunda kaldı.

Vahşeti komşular fark etti

Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. İki gün önce pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde belirli bir şekilde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.’ye haber verdi.

İki gün boyunca çocuklara işkence yaptı

Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.’yi gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin şiddet ve işkence izlerine rastlandı.

Baba Ramazan Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından ’Çocuğa darp’ ve ’Aile hükümlülüğünün ihlali’ gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

