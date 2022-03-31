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Cani eş, Melike'yi Esenyurt'taki evlerinde boğarak öldürmüştü! Melike, öldürülmeden önce bunları söylemiş

31.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 27 Eylül 2021'de eşini boğarak öldüren cani eş Sebahattin Can, eşi Melike'yi öldürdükten sonra apartmanın camından çıkarak “Eşimi öldürdüm polisi arayın” diyerek kendini ihbar etmişti. Cani eşin müebbet hapsi istenirken, talihsiz kadının 3 hafta önce arkadaşına, 'bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek' dediği ifade edildi.

Cani eş, Melike'yi Esenyurt'taki evlerinde boğarak öldürmüştü! Melike, öldürülmeden önce bunları söylemiş

Esenyurt’ta 27 Eylül 2021’de Sebahattin Can, tartıştığı eşi Melike Can’ı çocuğunun gözlerinin önünde boğarak öldürmüştü. Sebahattin Can ardından yaşadığı apartmanın penceresinden “Eşimi öldürdüm polisi arayın” şeklinde bağırmıştı. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can’in resmi nikahlı evli oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtildi. Sanık ile maktulün 27 Eylül 2021’de Esenyurt’taki evlerinde tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkarak boğarak öldürdüğü kaydedildi.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen çiftin alt komşusu "Olay günü üst katta bağrışma sesleri geliyordu. Sonrasında bir sessizlik oldu. Sebahattin pencereye çıkarak 'Polis çağırın' diye bağırdı" şeklinde konuştu.

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MELİKE, 3 HAFTA ÖNCE ARKADAŞINA 'BENİ ÖLDÜRECEK' DEMİŞ

Maktul Melike Can’ın arkadaşı olan Fatma isimli vatandaş ise soruşturma çerçevesinde alınan beyanında, “3 hafta kadar önce dışarda birlikte dolaşırken, sanık Melike’yi arayarak hakaret etti. Melike ‘bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek’ dedi” şeklinde konuştu. Sanık Sebahattin ise ifadesinde olay günü maktül ile tartıştıklarını ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanık Sebahattin Can’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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