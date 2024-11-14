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  4. Cani için ekipler seferber oldu! Karısını kemerle boğarak katletti, çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Cani için ekipler seferber oldu! Karısını kemerle boğarak katletti, çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 10:10
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Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bugün acı listeye bir kadın eklendi. Bursa'da eşiyle tartışan bir cani kemerle eşini boğarak öldürdü. Ardından çatıya çıkan katil intihar girişiminde bulundu. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde ikna çalışmaları devam ediyor.

Cani için ekipler seferber oldu! Karısını kemerle boğarak katletti, çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda karısını kemerle boğarak öldüren şahıs çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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BOŞANMA AŞAMASIDALARDI

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar.

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İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlattılar.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Bursa
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