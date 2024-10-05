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  4. Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.10.2024 12:04
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Dün İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli cani iki kadını katlederek intihar etmişti. Korkunç olay sonrası herkes Semih Çelik kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyordu. Çelik'in kuryelik yapan babası ilk kez konuştu. Baba Çelik, öldürülen iki genç kadından birisinin oğlunun sevgilisi diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu belirtti. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu belirten baba Çelik, oğlunun önceden de intihara teşebbüs ettiği ifade etti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, korkunç olay dün 16.00 sıralarında Fatih'in Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cani Semih Çelik'in katliam sonrası evinde arama yapıldı. Aramada korkunç bir karakalem çizimine rastlanıldı. Cinayetin tasarısını karakalem olarak resmeden katil Semih Çelik'in babası Adem Çelik, oğlunun nasıl biri olduğuna dair bilgiler verdi.

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ÖNCE AYŞENUR'U SONRA İKBAL'İ KATLETTİ

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye’yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı. Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği ortaya çıktı.

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SUÇ KAYDI BULUNMUYORDU

Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi.

Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

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CANİYİ BABASI ANLATTI

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

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5 KERE HASTANEYE YATMIŞ

Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

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KAN DONDURAN ÇİZİM!

Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir” diye geçti.

Dehşete kurban giden Ayşenur Halil bugün öğlen namazından sonra, İkbal Uzuner ise ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Katil zanlısı Semih Çelik de bugün öğlen namazı sonrası toprağa verilecek.

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Fatih katliam Semih Çelik
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