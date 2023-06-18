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  4. Cani koca 3 çocuk annesi eşini sopayla darbederek öldürdü...

Cani koca 3 çocuk annesi eşini sopayla darbederek öldürdü...

18.06.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tartıştıkları için eşini sopayla darbeden ve ölmesine yol açan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cani koca 3 çocuk annesi eşini sopayla darbederek öldürdü...

Olay dün akşam 19.00 sularında Kepez'de meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında 3 çocuk annesi kadın kocası arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SOPAYLA DÖVMEYE BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni’yi sopayla darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşuları ve esnaf durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Sinem Albeni yolda hayatını kaybetti.

Hastane bahçesinde ambulans içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Albeni’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Sinem Albeni’nin vücudunda ve yüzünde morluk ile şişlikler olduğunu gören polis, eşi Ufuk Albeni’yi kelepçeleyip gözaltına aldı. Ufuk Albeni’nin polise verdiği ilk ifadesinde eşinin madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek, kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Albeni Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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